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イラン テロリストが通行人と警官らに発砲

イラン テロリストが通行人と警官らに発砲

イラン南西部のフゼスタン県イゼ市でテロリストらが通行人らに発砲。この結果、4人が死亡した。地元のファルス通信が報じた。 2022年11月17日, Sputnik 日本

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イラン

テロ事件

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「イゼ市でテロ事件が発生。その結果、4人が死亡、6人が負傷」ファルス通信が報じた。現場では数人の不審者が通行人、警官らに向かって、突然発砲した。

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