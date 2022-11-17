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北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイル発射
北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイル発射
韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が17日午前10時48分ごろ、東部のウォンサン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射したと発表した。NHKが報じた。 2022年11月17日, Sputnik 日本
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松野官房長官は、午前の記者会見で「報道については承知している。北朝鮮の軍事動向については、政府として平素から重大な関心を持って情報収集、分析に努めているが、事柄の性質上、個々の具体的な情報の内容について答えることは差し控える。引き続きアメリカや韓国などと緊密に連携しながら必要な情報の収集、分析や警戒監視を行っていく考えだ」と述べた。日本政府は官邸対策室で情報収集や分析に当たっている。関連ニュース2022年 北朝鮮から発射されたミサイルの種類
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北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイル発射
2022年11月17日, 12:02 (更新: 2022年11月17日, 12:14)
韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が17日午前10時48分ごろ、東部のウォンサン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射したと発表した。NHKが報じた。
松野官房長官は、午前の記者会見で「報道については承知している。北朝鮮の軍事動向については、政府として平素から重大な関心を持って情報収集、分析に努めているが、事柄の性質上、個々の具体的な情報の内容について答えることは差し控える。引き続きアメリカや韓国などと緊密に連携しながら必要な情報の収集、分析や警戒監視を行っていく考えだ」と述べた。日本政府は官邸対策室で情報収集や分析に当たっている。