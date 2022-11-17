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NASA 超重量級ロケットSLSを初めて打上げ

NASA 超重量級ロケットSLSを初めて打上げ

NASAは、月探査計画「アルテミス1」ミッションで超重量級2段式スペース・ローンチ・システム（SLS）ロケットを打ち上げた。 2022年11月17日, Sputnik 日本

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打ち上げは日本時間15時47分にケネディ宇宙センター39Bパッドから行われた。アルテミス1号の月探査計画によると、無人宇宙船「オリオン」の宇宙滞在は25日以上に及ぶ。宇宙船の降下カプセルは、12月11日に地球に帰還する。「オリオン」には月で実験する際に使われる、2体のダミーと酵母、菌類、藻類、種子が載せられた。「アルテミス１」では、月に近い軌道での「オリオン」の基本的システムの操作性や、地球の大気圏への突入、宇宙船の降下用カプセルの着地が検証される。関連ニュース

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