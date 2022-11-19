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Ｊアラート未発出は「問題なし」 松野氏、海保が事前情報と説明
Ｊアラート未発出は「問題なし」 松野氏、海保が事前情報と説明
松野博一官房長官は１８日の記者会見で、北朝鮮による大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級のミサイル発射時に全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を発出しなかったことについて「問題があったとは考えていない」と述べた。 2022年11月19日, Sputnik 日本
2022-11-19T15:16+0900
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海上保安庁が落下予測時間や地点を事前に伝達し、周辺の船舶にも注意喚起したと説明した。(c)KYODONEWS
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Ｊアラート未発出は「問題なし」 松野氏、海保が事前情報と説明
松野博一官房長官は１８日の記者会見で、北朝鮮による大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級のミサイル発射時に全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を発出しなかったことについて「問題があったとは考えていない」と述べた。
海上保安庁が落下予測時間や地点を事前に伝達し、周辺の船舶にも注意喚起したと説明した。