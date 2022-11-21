https://sputniknews.jp/20221121/13895079.html
敵基地攻撃力保有を提言へ 防衛費増に「国民負担が必要」
敵基地攻撃力保有を提言へ 防衛費増に「国民負担が必要」
... 2022年11月21日, Sputnik 日本
2022-11-21T13:30+0900
2022-11-21T13:30+0900
2022-11-21T13:30+0900
国内
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/12/81/128167_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_5123f3d7c882ae39de6ab4e269989805.jpg
財源の一つとして、法人税増税に触れる検討をしていたが、財界などの反発も考慮し、報告書への明記は見送る方向で調整している。５年以内に十分な数のミサイルを配備するよう求め、外国製ミサイルの購入に言及する方針だ。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/12/81/128167_105:0:2718:1960_1920x0_80_0_0_26100a9e95b050c882886e99b6325f71.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 軍事
敵基地攻撃力保有を提言へ 防衛費増に「国民負担が必要」
防衛力強化に関する政府の有識者会議は２１日午前、第４回会合を首相官邸で開き、報告書案を岸田文雄首相に示した。首相は「与党と相談しながら政府として検討を進める」と述べた。出席者によると、報告書案は、防衛力向上の財源として、歳出削減や国民全体での負担が必要だと提起。抑止力強化へ敵基地攻撃能力（反撃能力）の保有も書き込まれた。報告書は後日公表する。
財源の一つとして、法人税増税に触れる検討をしていたが、財界などの反発も考慮し、報告書への明記は見送る方向で調整している。５年以内に十分な数のミサイルを配備するよう求め、外国製ミサイルの購入に言及する方針だ。