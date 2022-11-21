https://sputniknews.jp/20221121/m55-13893911.html
ギリシャ・クレタ島付近でM5.5の地震
ギリシャ・クレタ島付近でM5.5の地震
ギリシャのクレタ島付近で現地時間20日、マグニチュード5.5の地震が発生した。欧州地中海地震センター（EMSC）が発表した。 2022年11月21日, Sputnik 日本
2022-11-21T09:45+0900
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ギリシャ
地震
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地震は協定世界時（UTC）で20日23時25分（日本時間8時25分）に観測された。震源地はクレタ島北部・イラクリオン市から126キロメートルの地点。震源の深さは81キロ。現在のところ、負傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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ギリシャ・クレタ島付近でM5.5の地震
ギリシャのクレタ島付近で現地時間20日、マグニチュード5.5の地震が発生した。欧州地中海地震センター（EMSC）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）で20日23時25分（日本時間8時25分）に観測された。震源地はクレタ島北部・イラクリオン市から126キロメートルの地点。震源の深さは81キロ。
現在のところ、負傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。