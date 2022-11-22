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内閣改造、検討の事実ない 松野官房長官
内閣改造、検討の事実ない 松野官房長官
松野博一官房長官は２２日の記者会見で、岸田文雄首相による内閣改造について「首相の専権事項で私から答える立場にないが、検討されている事実はない」と明言した。 2022年11月22日, Sputnik 日本
2022-11-22T12:02+0900
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首相は１９日、訪問先のタイでの記者会見で、来年１月の通常国会前に内閣改造を行う可能性に関し「難度の高い課題に挑戦していくため、適切なタイミングを首相として判断したい」と述べた。(c)KYODONEWS
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松野博一官房長官は２２日の記者会見で、岸田文雄首相による内閣改造について「首相の専権事項で私から答える立場にないが、検討されている事実はない」と明言した。
首相は１９日、訪問先のタイでの記者会見で、来年１月の通常国会前に内閣改造を行う可能性に関し「難度の高い課題に挑戦していくため、適切なタイミングを首相として判断したい」と述べた。