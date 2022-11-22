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旧統一教会 - Sputnik 日本, 1920, 25.08.2022
日本の政治家と旧統一教会のつながり
安倍晋三氏の銃撃事件後、自民党を中心に日本の政界と旧統一教会（世界平和統一家庭連合に改称）の癒着の事実が暴露され、比例して内閣支持率は過去最低を更新。岸田首相は「質問権」を行使した調査の実施を指示、日本司法支援センター内には新設部署まで登場。支持統一教会は韓国で創設された新興宗教団体。一連の諸国には破壊的な全体主義的カルト教団とみなされている。
https://sputniknews.jp/20221122/22-13901884.html
旧統一教会、22日にも調査　文科相、組織・財産で質問
旧統一教会、22日にも調査　文科相、組織・財産で質問
永岡桂子文部科学相は21日、宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への質問権行使を宗教法人審議会に諮問し、了承を得た。 2022年11月22日, Sputnik 日本
2022-11-22T00:31+0900
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22日にも権限を行使した調査に乗り出し、組織運営や財産・収支について教団に報告を求める。回答期限は12月上旬までとする方針。1995年の法改正で盛り込まれてから初の権限行使となり、明白な法令違反などが確認できれば解散命令の請求を検討する。諮問内容の詳細は非公表。関係者によると、調査で組織としての意思決定の仕組みや、資金の流れを解明する。(c)KYODONEWS
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旧統一教会、22日にも調査　文科相、組織・財産で質問

2022年11月22日, 00:31
CC BY-SA 3.0 / Farragutful / Unification Church DC統一教会【アーカイブ】
統一教会【アーカイブ】 - Sputnik 日本, 1920, 22.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Farragutful / Unification Church DC
永岡桂子文部科学相は21日、宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への質問権行使を宗教法人審議会に諮問し、了承を得た。
22日にも権限を行使した調査に乗り出し、組織運営や財産・収支について教団に報告を求める。回答期限は12月上旬までとする方針。1995年の法改正で盛り込まれてから初の権限行使となり、明白な法令違反などが確認できれば解散命令の請求を検討する。
諮問内容の詳細は非公表。関係者によると、調査で組織としての意思決定の仕組みや、資金の流れを解明する。
(c)KYODONEWS
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