https://sputniknews.jp/20221122/22-13901884.html
旧統一教会、22日にも調査 文科相、組織・財産で質問
旧統一教会、22日にも調査 文科相、組織・財産で質問
永岡桂子文部科学相は21日、宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への質問権行使を宗教法人審議会に諮問し、了承を得た。 2022年11月22日, Sputnik 日本
2022-11-22T00:31+0900
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日本の政治家と旧統一教会のつながり
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22日にも権限を行使した調査に乗り出し、組織運営や財産・収支について教団に報告を求める。回答期限は12月上旬までとする方針。1995年の法改正で盛り込まれてから初の権限行使となり、明白な法令違反などが確認できれば解散命令の請求を検討する。諮問内容の詳細は非公表。関係者によると、調査で組織としての意思決定の仕組みや、資金の流れを解明する。(c)KYODONEWS
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旧統一教会、22日にも調査 文科相、組織・財産で質問
永岡桂子文部科学相は21日、宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への質問権行使を宗教法人審議会に諮問し、了承を得た。
22日にも権限を行使した調査に乗り出し、組織運営や財産・収支について教団に報告を求める。回答期限は12月上旬までとする方針。1995年の法改正で盛り込まれてから初の権限行使となり、明白な法令違反などが確認できれば解散命令の請求を検討する。
諮問内容の詳細は非公表。関係者によると、調査で組織としての意思決定の仕組みや、資金の流れを解明する。