https://sputniknews.jp/20221122/36-13908762.html
中国河南省で工場火災 少なくとも36人死亡
中国河南省で工場火災 少なくとも36人死亡
中国中央部・河南省で21日午後に工場で火災が発生。少なくとも36人が死亡した。中国国営放送CGTNが報じた。 2022年11月22日, Sputnik 日本
2022-11-22T10:33+0900
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火事
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火災は河南省安陽市で発生。2人が負傷、2人が行方不明となっていると報告されている。中国中央電視台（CCTV）によると、安陽市の消防局は同市文峰区の企業で火災が発生したとの通報を受けた。消防隊やレスキュー隊が駆けつけ、すでに火は消し止められた。
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中国河南省で工場火災 少なくとも36人死亡
中国中央部・河南省で21日午後に工場で火災が発生。少なくとも36人が死亡した。中国国営放送CGTNが報じた。
火災
は河南省安陽市で発生。2人が負傷、2人が行方不明となっていると報告されている。
中国中央電視台（CCTV）によると、安陽市の消防局は同市文峰区の企業で火災が発生したとの通報を受けた。消防隊やレスキュー隊が駆けつけ、すでに火は消し止められた。