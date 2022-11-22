https://sputniknews.jp/20221122/m57-13908168.html
カムチャッカでM5.7の地震
カムチャッカでM5.7の地震
カムチャッカ東部でマグニチュード5.7の地震が発生した。ロシア科学アカデミー地球物理局カムチャッカ支部が発表した。 2022年11月22日, Sputnik 日本
2022-11-22T08:01+0900
2022-11-22T08:01+0900
2022-11-22T08:01+0900
カムチャツカ
地震
災害・事故・事件
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/01/11788401_0:194:3071:1921_1920x0_80_0_0_41f6ea54dd9b75e353f2265c94b8e580.jpg
地震は地元時間22日9時45分(日本時間6時45分)。震源はウスチ・カムチャツキーの83キロ、震源の深さは21キロ。非常事態省の広報担当は、「犠牲者や建物の倒壊はない」と発表した。
カムチャツカ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/01/11788401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6d137a74addd9396770a5a10939d3e48.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
カムチャツカ, 地震, 災害・事故・事件, ロシア
カムチャツカ, 地震, 災害・事故・事件, ロシア
カムチャッカでM5.7の地震
カムチャッカ東部でマグニチュード5.7の地震が発生した。ロシア科学アカデミー地球物理局カムチャッカ支部が発表した。
地震は地元時間22日9時45分(日本時間6時45分)。震源はウスチ・カムチャツキーの83キロ、震源の深さは21キロ。
非常事態省の広報担当は、「犠牲者や建物の倒壊はない」と発表した。