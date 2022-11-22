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ソロモン諸島でM7.3の地震発生 津波警報も
ソロモン諸島でM7.3の地震発生 津波警報も
南太平洋のソロモン諸島沖で、日本時間22日11時ごろ、マグニチュード7.3の地震が発生し、津波警報が発令された。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2022年11月22日, Sputnik 日本
2022-11-22T11:40+0900
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地震は協定世界時（UTC）で22日2時3分（日本時間11時3分）に観測された。震源地はガダルカナル島マランゴの南西19キロの地点。 震源の深さは10キロ。この地震に関連して、津波警報が発令されている。
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地震, 太平洋, ソロモン諸島 , 災害・事故・事件
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ソロモン諸島でM7.3の地震発生 津波警報も
2022年11月22日, 11:40 (更新: 2022年11月22日, 11:46)
南太平洋のソロモン諸島沖で、日本時間22日11時ごろ、マグニチュード7.3の地震が発生し、津波警報が発令された。米国地質調査所（USGS）が発表した。
地震
は協定世界時（UTC）で22日2時3分（日本時間11時3分）に観測された。
震源地はガダルカナル島マランゴの南西19キロの地点。 震源の深さは10キロ。