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エルサレム中央バスステーション近くで爆発
エルサレム中央バスステーション近くで爆発
エルサレムの中央バスステーション近くで爆発があり、7人が負傷した。イスラエルの緊急医療団体マーゲン・ダビド公社（MDA）が発表した。 2022年11月23日, Sputnik 日本
2022-11-23T14:44+0900
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エルサレム・ポスト紙は「爆発の原因は今のところ不明。イスラエル警察は、テロの可能性も含めて捜査している」と報じた。
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エルサレム中央バスステーション近くで爆発
2022年11月23日, 14:44 (更新: 2022年11月23日, 14:53)
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エルサレムの中央バスステーション近くで爆発があり、7人が負傷した。イスラエルの緊急医療団体マーゲン・ダビド公社（MDA）が発表した。
エルサレム・ポスト紙は「爆発の原因は今のところ不明。イスラエル警察は、テロの可能性も含めて捜査している」と報じた。