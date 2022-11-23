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米バージニア州で発砲 容疑者は死亡

米バージニア州で発砲 容疑者は死亡

米バージニア州チェサピークにあるスーパーマー大手ウォルマートで何者かが発砲し、数人が死亡した。負傷者も出た。チェサピーク市当局は、容疑者の死亡を確認した。 2022年11月23日, Sputnik 日本

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米国

災害・事故・事件

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地元メディアは、容疑者は同店の夜間責任者で、休憩室で従業員に向けて発砲したと報じている。またテレビ局 WAVY-TVが警察を引用して伝えたところによると、約10人が死亡した。米国ではコロラド州のゲイバーでも19 日にも銃撃があり、5人が死亡、17人が負傷しており、同国では1週間足らずで少なくとも2つの銃乱射事件が発生した。

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