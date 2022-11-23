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欧州議会が公式的に認定　ロシアは「テロリストのスポンサー国家」
欧州議会が公式的に認定　ロシアは「テロリストのスポンサー国家」
欧州議会は11月23日、イスタンブールでの本会議で投票を行った結果、ロシアをテロリストのスポンサー国家と認定する法的拘束力のない決議を採択した。決議の理由にはロシアがウクライナで軍事作戦を行っていることが挙げられた。 2022年11月23日, Sputnik 日本
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欧州連合, ロシア, 政治
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欧州議会が公式的に認定　ロシアは「テロリストのスポンサー国家」

2022年11月23日, 20:24 (更新: 2022年11月23日, 20:29)
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欧州議会は11月23日、イスタンブールでの本会議で投票を行った結果、ロシアをテロリストのスポンサー国家と認定する法的拘束力のない決議を採択した。決議の理由にはロシアがウクライナで軍事作戦を行っていることが挙げられた。
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