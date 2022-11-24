https://sputniknews.jp/20221124/13939156.html
首相、選挙費用領収書不備認める 「支出は適正」
首相、選挙費用領収書不備認める 「支出は適正」
岸田文雄首相は２４日、昨年１０月の衆院選に伴う選挙運動費用収支報告書に添付した領収書に不備があったとの報道に関し「領収書の記載の一部に不十分な点があったと確認した」と官邸で記者団に述べた。支出自体は適正だとし、再発防止を事務所に指示したと明らかにした。 2022年11月24日, Sputnik 日本
2022-11-24T09:25+0900
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文春オンラインは２２日、首相が衆院選で広島県選挙管理委員会に提出した報告書に添付した領収書９４枚に宛名もただし書きもなかったと報じていた。(c)KYODONEWS
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首相、選挙費用領収書不備認める 「支出は適正」
岸田文雄首相は２４日、昨年１０月の衆院選に伴う選挙運動費用収支報告書に添付した領収書に不備があったとの報道に関し「領収書の記載の一部に不十分な点があったと確認した」と官邸で記者団に述べた。支出自体は適正だとし、再発防止を事務所に指示したと明らかにした。
文春オンラインは２２日、首相が衆院選で広島県選挙管理委員会に提出した報告書に添付した領収書９４枚に宛名もただし書きもなかったと報じていた。