https://sputniknews.jp/20221124/18-13939900.html
ネスレ、サウジアラビアのプロジェクトに18億ドル超を投資
ネスレ、サウジアラビアのプロジェクトに18億ドル超を投資
スイス企業のネスレは、サウジアラビアのプロジェクトに18億6000万ドルを投資する。サウジアラビア投資省が発表した。 2022年11月24日, Sputnik 日本
2022-11-24T13:02+0900
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発表によると、ネスレと投資省は、食品業界で覚書に署名した。同省はツイッターで、「ネスレは、サウジアラビアのプロジェクトに10年間で70億サウジリヤル（18億6000万ドル）を投資する予定だ」と述べた。これより前、世界的原油価格の高騰を背景に、サウジアラビアは9～10月の増産に関する「秘密協定」を米国と結んだ報じられていた。結果的には協定を破棄し、OPEC＋諸国とともに減産に踏み切ったため、ロシアに有利な状況となっている。関連ニュース
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ネスレ、サウジアラビアのプロジェクトに18億ドル超を投資
スイス企業のネスレは、サウジアラビアのプロジェクトに18億6000万ドルを投資する。サウジアラビア投資省が発表した。
発表によると、ネスレと投資省は、食品業界で覚書に署名した。
同省はツイッターで、「ネスレは、サウジアラビアのプロジェクトに10年間で70億サウジリヤル（18億6000万ドル）を投資する予定だ」と述べた。
これより前、世界的原油価格の高騰を背景に、サウジアラビアは9～10月の増産に関する「秘密協定
」を米国と結んだ報じられていた。結果的には協定を破棄し、OPEC＋諸国とともに減産に踏み切ったため、ロシアに有利な状況となっている。