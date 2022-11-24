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バイデン大統領 ウクライナへの559億円の追加軍事支援を指示
バイデン大統領 ウクライナへの559億円の追加軍事支援を指示
バイデン米大統領はブリンケン国務長官に対し、ウクライナの軍事支援に最高で4億ドル（559億円超）を拠出するよう指示した。ホワイトハウスのサイトがこの声明を表した。 2022年11月24日, Sputnik 日本
2022-11-24T03:26+0900
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ブリンケン国務長官は「4億ドルの拠出は米国防総省からの追加軍備、弾薬、対空防衛用機器を含む」とする声明を表している。声明は米国務省のサイトに発表されている。米国防総省によれば、米国はウクライナにドローンに対抗するための赤外線サーマルカメラ行付き大型口径の機関銃150丁、中高度防空ミサイルNASAMS、自走多連装ロケット砲HIMARS用の追加弾薬、対レーダーミサイルAGM-88を供給する。米国務省によれば、ロシアのウクライナ軍事作戦の開始以来、米国からウクライナに行われた軍事支援はこれで197億ドル（2兆7549億円超）に達する。関連ニュース
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バイデン大統領 ウクライナへの559億円の追加軍事支援を指示
バイデン米大統領はブリンケン国務長官に対し、ウクライナの軍事支援に最高で4億ドル（559億円超）を拠出するよう指示した。ホワイトハウスのサイトがこの声明を表した。
ブリンケン国務長官は「4億ドルの拠出は米国防総省からの追加軍備、弾薬、対空防衛用機器を含む」とする声明を表している
。声明は米国務省のサイトに発表されている。
米国防総省によれば、米国はウクライナにドローンに対抗するための赤外線サーマルカメラ行付き大型口径の機関銃150丁、中高度防空ミサイルNASAMS、自走多連装ロケット砲HIMARS用の追加弾薬、対レーダーミサイルAGM-88を供給する。
米国務省によれば、ロシアのウクライナ軍事作戦の開始以来、米国からウクライナに行われた軍事支援はこれで197億ドル（2兆7549億円超）に達する。