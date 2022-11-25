https://sputniknews.jp/20221125/13966219.html
秋葉復興相、関連団体に支出 旧統一教会
秋葉復興相、関連団体に支出 旧統一教会
秋葉賢也復興相が代表を務める「自民党宮城県第2選挙区支部」が2020年と21年、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体や、関連団体と同一住所に事務所を置く団体に「新聞購読料」や「会費」として計4万8千円を支出していたことが25日、政治資金収支報告書で分かった。 2022年11月25日, Sputnik 日本
2022-11-25T22:27+0900
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収支報告書によると、20年7月、教団の関連団体「平和大使協議会」（東京都新宿区）に新聞購読料名目で2万4千円を支出。また21年7月、別の関連団体と同一住所の「世界平和連合宮城県連合会」（仙台市青葉区）に会費として2万4千円を支払っていた。(c)KYODONEWS
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秋葉復興相、関連団体に支出 旧統一教会
秋葉賢也復興相が代表を務める「自民党宮城県第2選挙区支部」が2020年と21年、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体や、関連団体と同一住所に事務所を置く団体に「新聞購読料」や「会費」として計4万8千円を支出していたことが25日、政治資金収支報告書で分かった。
収支報告書によると、20年7月、教団の関連団体「平和大使協議会」（東京都新宿区）に新聞購読料名目で2万4千円を支出。また21年7月、別の関連団体と同一住所の「世界平和連合宮城県連合会」（仙台市青葉区）に会費として2万4千円を支払っていた。