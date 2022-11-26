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辞任オンパレードの岸田内閣 1か月で3閣僚が更迭

辞任オンパレードの岸田内閣 1か月で3閣僚が更迭

一人、また一人…。最短期間で日本の閣僚らが相次いで辞任していく様子はまるで「ドミノ」倒し。辞任「リレー」のトップを切ったのは統一教会との癒着関係を咎められた山際大志郎氏。これに「死刑」発言で口を滑らせた葉梨康弘氏、政治資金をごまかした寺田稔氏が続いた。 2022年11月26日, Sputnik 日本

2022-11-26T07:20+0900

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スプートニクは10月20日～11月20日の間に辞任した3人の閣僚についてインフォグラフィックを制作。さて、今後の動向はいかに？

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