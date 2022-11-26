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日米共同で反撃能力発動 政府方針の全容判明
日米共同で反撃能力発動 政府方針の全容判明
... 2022年11月26日, Sputnik 日本
2022-11-26T12:40+0900
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自公協議では、発動要件や攻撃対象などが焦点となる。政府方針は「憲法や国際法の範囲内で」と強調。従来の理念と能力保有の整合性が改めて問われる。(c)KYODONEWS
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日米共同で反撃能力発動 政府方針の全容判明
反撃能力（敵基地攻撃能力）を巡る政府方針の全容が２５日、判明した。保有の必要性を訴えた上で、攻撃を米軍と分担するなど日米共同対処を明記。開発中の長射程ミサイルを転用する。攻撃対象は「軍事目標」を前提としつつ、拡大解釈の余地を残した。関係者が明らかにした。政府は同日の自民、公明両党の実務者会合で説明。能力保有を巡っては、公明の石井啓一幹事長は記者会見で容認姿勢を示しており、支持母体・創価学会も受け入れに傾いている。
自公協議では、発動要件や攻撃対象などが焦点となる。政府方針は「憲法や国際法の範囲内で」と強調。従来の理念と能力保有の整合性が改めて問われる。