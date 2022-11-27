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クリル諸島区域で地震 マグニチュード5.9
クリル諸島区域で地震 マグニチュード5.9
クリル諸島区域でマグニチュード5.9の地震が記録された。ロシア科学アカデミー地球物理学部門カムチャッカ支部が伝えた。 2022年11月27日, Sputnik 日本
2022-11-27T16:26+0900
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2022-11-27T16:44+0900
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地震
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揺れは現地時間16時59分（日本時間13時59分）に発生。震源地はセヴェロ・クリリスクから144キロ離れた深さ73キロメートルとされている。
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クリル諸島区域で地震 マグニチュード5.9
2022年11月27日, 16:26 (更新: 2022年11月27日, 16:44)
クリル諸島区域でマグニチュード5.9の地震が記録された。ロシア科学アカデミー地球物理学部門カムチャッカ支部が伝えた。
揺れは現地時間16時59分（日本時間13時59分）に発生。震源地はセヴェロ・クリリスクから144キロ離れた深さ73キロメートルとされている。