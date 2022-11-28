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イタリア・イスキア島での土砂崩れ　7人が犠牲に、12人行方不明
イタリア・イスキア島での土砂崩れ　7人が犠牲に、12人行方不明
イタリア・ナポリ湾西部のイスキア島で26日未明に発生した土砂崩れで、これまでに子ども含む7人が死亡し、12人が依然として行方不明となっている。これを受け、イタリア政府は同島に非常事態を宣言した。 2022年11月28日, Sputnik 日本
2022-11-28T18:47+0900
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土砂崩れは26日、豪雨により発生。現場となった港町カサミッチョラ・テルメでは現在、行方不明となっている12人の捜索・救助活動が続けられているほか、土砂やがれきを撤去する作業に追われている。イタリア政府はこれを受け、同島に救援活動や災害復旧などのため200万ユーロ（約2億9000万円）を拠出すると表明している。
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イタリア・イスキア島での土砂崩れ　7人が犠牲に、12人行方不明

2022年11月28日, 18:47
イタリア・ナポリ湾西部のイスキア島で26日未明に発生した土砂崩れで、これまでに子ども含む7人が死亡し、12人が依然として行方不明となっている。これを受け、イタリア政府は同島に非常事態を宣言した。
土砂崩れは26日、豪雨により発生。現場となった港町カサミッチョラ・テルメでは現在、行方不明となっている12人の捜索・救助活動が続けられているほか、土砂やがれきを撤去する作業に追われている。
イタリア政府はこれを受け、同島に救援活動や災害復旧などのため200万ユーロ（約2億9000万円）を拠出すると表明している。
© AFP 2022 / Eliano Imperato

豪雨による土砂崩れで破損した車（イタリア・イスキア島、27日）

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豪雨による土砂崩れで破損した車（イタリア・イスキア島、27日）

© AFP 2022 / Ciro Fusco/Ansa

豪雨による土砂崩れで流された車の前を通る地元住民（イタリア・イスキア島、27日）

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豪雨による土砂崩れで流された車の前を通る地元住民（イタリア・イスキア島、27日）

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豪雨による土砂崩れで倒壊した建物。12人が行方不明となっている（イタリア・イスキア島、27日）

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豪雨による土砂崩れで倒壊した建物。12人が行方不明となっている（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂に埋もれた観光バス（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂に埋もれた観光バス（イタリア・イスキア島、27日）

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港で土砂に埋もれた車両を見つめる救助隊員（イタリア・イスキア島、27日）

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© AFP 2022 / Ansa

港で土砂に埋もれた車両を見つめる救助隊員（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂崩れ発生後に道路の清掃作業にあたる救助隊員ら（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂崩れ発生後に道路の清掃作業にあたる救助隊員ら（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂崩れ発生後に道路の清掃作業にあたる救助隊員ら（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂崩れ発生後に道路の清掃作業にあたる救助隊員ら（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂崩れに巻き込まれた店舗を見つめる地元住民（イタリア・イスキア島、27日）

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土砂崩れに巻き込まれた店舗を見つめる地元住民（イタリア・イスキア島、27日）

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