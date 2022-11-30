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日本の鉱工業生産、10月は2.6％低下 半導体の需要減退

日本の鉱工業生産、10月は2.6％低下 半導体の需要減退

日本の経済産業省は30日に10月の鉱工業生産指数速報を発表した。前月比2.6％低下の95.9となった。前月比で2カ月連続のマイナス。 2022年11月30日, Sputnik 日本

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3カ月連続マイナスの主な要因は、スマートフォンやパソコン向け半導体の需要減退。自動車以外では、スマホ向け半導体製造装置などの生産用機械工業の8業種が低下した。関連ニュース

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