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中国 3人の宇宙飛行士を乗せた「神舟15号」を「天宮」に向けて打ち上げ

中国 3人の宇宙飛行士を乗せた「神舟15号」を「天宮」に向けて打ち上げ

中国は30日、有人宇宙船「神舟15号」を長征2号ロケットで中国の宇宙ステーション「天宮」に向けて打ち上げた。この宇宙船には3人の宇宙飛行士が搭乗しており、約半年間のミッションを行う予定。 2022年11月30日, Sputnik 日本

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「神舟15号」に搭乗する宇宙飛行士らは、宇宙ステーション「天宮」に入る飛行士としては4度目。神舟15号の船長に任命されたのは、宇宙飛行士の費俊竜氏（57）。今回の宇宙飛行は、費氏にとって2度目となる。また、今回が初の宇宙遊泳となるのは、鄧清明氏（56）と張陸氏（46）。神舟15号のミッション期間中に「天宮」の建設の最終段階が完了し、運用・開発段階が正式に始まる予定。「天宮」の建設は、2021年4月29日にコアモジュール「天和」の軌道上への打上げに成功したことで正式にスタートした。関連記事

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