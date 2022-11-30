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日本も参加　世界最大のNATOサイバー軍事演習開始　エストニア
日本も参加　世界最大のNATOサイバー軍事演習開始　エストニア
エストニアで北大西洋条約機構（NATO）による世界最大級のサイバー軍事演習「サイバー連合（Cyber Coaliton）」が行われている。演習は28日～来月2日までで、日本も参加するという。開催国のエストニア国防省などが明らかにした。 2022年11月30日, Sputnik 日本
2022-11-30T09:20+0900
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エストニア国防省は次のように発表した。NATOの発表によると、NATO加盟を目指すフィンランドとスウェーデンのほか、日本も演習に参加するとしている。また、演習には軍人のほかに、サイバー防衛に関わる研究機関や国家機関の人員も加わるという。演習はNATOの24時間体制のサイバー防衛能力の向上や、加盟国同士によるサイバー攻撃に関するリアルタイムの情報交換に資するとしている。これまでにNATOはサイバー分野が陸・海・空・宇宙に次ぐ集団安全保障の鍵となるとの認識を示し、サイバー攻撃に対し北大西洋条約第5条に定められた集団的自衛権の発動を適用する可能性を示唆していた。関連ニュース
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日本も参加　世界最大のNATOサイバー軍事演習開始　エストニア

2022年11月30日, 09:20
© Flickr / Yuri Samoilovロシア外務省：サイバー空間に関する国連報告書、条約への一歩となる可能性あり
ロシア外務省：サイバー空間に関する国連報告書、条約への一歩となる可能性あり - Sputnik 日本, 1920, 30.11.2022
© Flickr / Yuri Samoilov
エストニアで北大西洋条約機構（NATO）による世界最大級のサイバー軍事演習「サイバー連合（Cyber Coaliton）」が行われている。演習は28日～来月2日までで、日本も参加するという。開催国のエストニア国防省などが明らかにした。
エストニア国防省は次のように発表した。

「演習にはNATOやパートナー国など40ヶ国以上から約1000人が参加する。演習ではエネルギーインフラやNATO加盟国軍へのサイバー攻撃などを再現する」

ハッカーのコンピューター - Sputnik 日本, 1920, 10.10.2022
「サイバー攻撃によるインフラ停止は絵空事ではない、我々の現実だ」ハッカーはどうやって日本を破壊するのか？
10月10日, 08:00
NATOの発表によると、NATO加盟を目指すフィンランドとスウェーデンのほか、日本も演習に参加するとしている。また、演習には軍人のほかに、サイバー防衛に関わる研究機関や国家機関の人員も加わるという。
演習はNATOの24時間体制のサイバー防衛能力の向上や、加盟国同士によるサイバー攻撃に関するリアルタイムの情報交換に資するとしている。
これまでにNATOはサイバー分野が陸・海・空・宇宙に次ぐ集団安全保障の鍵となるとの認識を示し、サイバー攻撃に対し北大西洋条約第5条に定められた集団的自衛権の発動を適用する可能性を示唆していた。
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