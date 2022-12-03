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欧州委員会、懲役刑導入を提案 EU対露制裁違反に対して
欧州委員会、懲役刑導入を提案 EU対露制裁違反に対して
欧州委員会（EC）は、対ロシア制裁の回避を欧州連合（EU）レベルで犯罪化し、その犯罪に対する罰則の共通基準を設定することを提案した。ECのサイトで発表された。 2022年12月3日, Sputnik 日本
2022-12-03T01:22+0900
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ECが発表した文書では「提案された指令は、全加盟国で同等レベルの罰則を設ける。これにより既存の法の抜け穴がふさがれ、EU制裁の違反抑止効果が高められる」と述べられている。文書によると、制限回避に対して個人には懲役5年、企業には罰金から法的整理まで幅広い罰則を規定する。ECの提案が効力を発揮するためには、欧州理事会と欧州議会の承認が必要。関連ニュース
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欧州委員会、懲役刑導入を提案 EU対露制裁違反に対して
欧州委員会（EC）は、対ロシア制裁の回避を欧州連合（EU）レベルで犯罪化し、その犯罪に対する罰則の共通基準を設定することを提案した。ECのサイトで発表された。
ECが発表した文書
では「提案された指令は、全加盟国で同等レベルの罰則を設ける。これにより既存の法の抜け穴がふさがれ、EU制裁の違反抑止効果が高められる」と述べられている。
文書によると、制限回避に対して個人には懲役5年、企業には罰金から法的整理まで幅広い罰則を規定する。
ECの提案が効力を発揮するためには、欧州理事会と欧州議会の承認が必要。