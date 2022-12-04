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ロシア・ニジネヴァルトフスクの住宅でガス爆発
ロシア・ニジネヴァルトフスクの住宅でガス爆発
ロシアのハンティ・マンシ自治管区のニジネヴァルトフスク市の住宅でガス爆発が起こった。 2022年12月4日, Sputnik 日本
2022-12-04T23:57+0900
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災害・事故・事件
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ガス爆発は日本時間22時00分頃、ニジネヴァルトフスク市の集合住宅で発生。建物一部の2階と3階の天井部分が崩壊した。爆発により4人が死亡、10人がケガを負っており。52人が建物から避難した。関連ニュース
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ロシア, 災害・事故・事件
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ロシア・ニジネヴァルトフスクの住宅でガス爆発
2022年12月4日, 23:57
(更新:
2022年12月5日, 00:14
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ロシアのハンティ・マンシ自治管区のニジネヴァルトフスク市の住宅でガス爆発が起こった。
ガス爆発は日本時間22時00分頃、ニジネヴァルトフスク市の集合住宅で発生。建物一部の2階と3階の天井部分が崩壊した。
爆発により4人が死亡、10人がケガを負っており。52人が建物から避難した。
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