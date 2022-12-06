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ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表
ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表
ロシア国防省は5日、ウクライナ政権がロシア南部のサラトフ州とリャザン州の軍飛行場に攻撃を行ったと発表した。この攻撃でロシア軍の軍人3人が死亡し、4人が病院に搬送され治療を受けている。 2022年12月6日, Sputnik 日本
2022-12-06T02:10+0900
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ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表
2022年12月6日, 02:10 (更新: 2022年12月6日, 02:17)
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ロシア国防省は5日、ウクライナ政権がロシア南部のサラトフ州とリャザン州の軍飛行場に攻撃を行ったと発表した。この攻撃でロシア軍の軍人3人が死亡し、4人が病院に搬送され治療を受けている。