ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表

© Sputnik / Natalia Seliverstova ロシア国防省 © Sputnik / Natalia Seliverstova

追加情報は現在作成中

ロシア国防省は5日、ウクライナ政権がロシア南部のサラトフ州とリャザン州の軍飛行場に攻撃を行ったと発表した。この攻撃でロシア軍の軍人3人が死亡し、4人が病院に搬送され治療を受けている。