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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20221206/3-14106536.html
ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表
ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表
ロシア国防省は5日、ウクライナ政権がロシア南部のサラトフ州とリャザン州の軍飛行場に攻撃を行ったと発表した。この攻撃でロシア軍の軍人3人が死亡し、4人が病院に搬送され治療を受けている。 2022年12月6日, Sputnik 日本
2022-12-06T02:10+0900
2022-12-06T02:17+0900
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災害・事故・事件, ロシア, ウクライナ
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ウクライナがサラトフ、リャザン州の飛行場に攻撃、軍人3人死亡＝ロシア国防省発表

2022年12月6日, 02:10 (更新: 2022年12月6日, 02:17)
© Sputnik / Natalia Seliverstovaロシア国防省
ロシア国防省 - Sputnik 日本, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Natalia Seliverstova
追加情報は現在作成中
ロシア国防省は5日、ウクライナ政権がロシア南部のサラトフ州とリャザン州の軍飛行場に攻撃を行ったと発表した。この攻撃でロシア軍の軍人3人が死亡し、4人が病院に搬送され治療を受けている。
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