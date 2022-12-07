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被害者救済法案、８日に衆院通過 与野党、採決合意
被害者救済法案、８日に衆院通過 与野党、採決合意
与野党は７日の衆院議院運営委員会理事会で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を巡る被害者救済法案に関し、８日の衆院本会議で採決する日程で合意した。 2022年12月7日, Sputnik 日本
2022-12-07T14:00+0900
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同法案は可決され衆院を通過し、参院に送付。今国会で成立する見通しだ。衆院消費者問題特別委員会理事会でも、岸田文雄首相らへの質疑を８日に行うことを確認した。立憲民主党の安住淳国対委員長は７日、「残された会期で、参院で与野党が合意して日程を決めてほしい」と記者団に述べ、１０日までの会期内で成立させる意向を示した。７日の特別委は参考人質疑を実施した。(c)KYODONEWS
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被害者救済法案、８日に衆院通過 与野党、採決合意
与野党は７日の衆院議院運営委員会理事会で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を巡る被害者救済法案に関し、８日の衆院本会議で採決する日程で合意した。
同法案は可決され衆院を通過し、参院に送付。今国会で成立する見通しだ。衆院消費者問題特別委員会理事会でも、岸田文雄首相らへの質疑を８日に行うことを確認した。
立憲民主党の安住淳国対委員長は７日、「残された会期で、参院で与野党が合意して日程を決めてほしい」と記者団に述べ、１０日までの会期内で成立させる意向を示した。