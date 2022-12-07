https://sputniknews.jp/20221207/2000-14128248.html
ウクライナ政府、2000人の外国人に制裁発動へ
ウクライナ政府、2000人の外国人に制裁発動へ
ウクライナ政府はロシア、ベラルーシ、その他の国々の市民、約2000人に対し制裁を発動する。汚職予防問題国立エージェンシーのアレクサンドル・ノビコフ議長が表明した。 2022年12月7日, Sputnik 日本
2022-12-07T09:36+0900
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議長によると、今回の制裁ではウクライナに不利なプロパガンダを展開する歌手、ジャーナリスト、YouTuber、編集者、テレビ会社、出版社が対象となるという。ウクライナ国家安全・国防会議は8月、制裁に関する国の方針を実現する組織を立ち上げると表明していた。関連ニュース
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ウクライナ政府、2000人の外国人に制裁発動へ
ウクライナ政府はロシア、ベラルーシ、その他の国々の市民、約2000人に対し制裁を発動する。汚職予防問題国立エージェンシーのアレクサンドル・ノビコフ議長が表明した。
議長によると、今回の制裁ではウクライナに不利なプロパガンダを展開する歌手、ジャーナリスト、YouTuber、編集者、テレビ会社、出版社が対象となるという。
ウクライナ国家安全・国防会議は8月、制裁に関する国の方針を実現する組織を立ち上げると表明していた。