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国家戦略に防衛強化3目標 27年達成、現状変更許さず

国家戦略に防衛強化3目標 27年達成、現状変更許さず

政府が、16日にも閣議決定する国家防衛戦略に、三つの防衛目標を定める方針を固めたことが新たに分かった。 2022年12月11日, Sputnik 日本

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力による一方的な現状変更を許容せず、日本への侵攻に責任を持って対処し、阻止・排除すると宣言。達成時期を2027年と明示する。中国を意識した記述とみられる。一方、23年度から5年間の防衛力強化を巡る事業費の内訳も判明。戦闘継続能力（継戦能力）向上に向けた弾薬などの取得費を現行計画の約1兆円から約2兆円へ倍増させる。政府筋が10日、明らかにした。自民、公明両党は10日、同戦略を含む3文書の内容について協議を実施。中国の動向を含めて詰めの調整を続ける。(c)KYODONEWS

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