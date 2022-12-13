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奄美大島でM6.0の地震 最大震度4 津波の心配なし

奄美大島でM6.0の地震 最大震度4 津波の心配なし

13日午後11時25分頃、鹿児島県奄美大島近海で最大震度4を観測する地震があった。津波の心配はない。 2022年12月13日, Sputnik 日本

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気象庁によると、震源の深さは約30キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推測されている。各地の震度は次の通り震度4、鹿児島県瀬戸内町震度3、鹿児島県奄美市伊仙町震度2、鹿児島県大和村・宇検村・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・和泊町震度1、鹿児島県知名町・与論町・鹿児島十島村・沖縄県国頭村

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