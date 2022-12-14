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ロシアの戦略爆撃機Tu-95MS、日本海上空でパトロール飛行を実施
ロシアの戦略爆撃機Tu-95MS、日本海上空でパトロール飛行を実施
ロシア国防省は14日、ロシア航空宇宙軍のTu-95MS戦略爆撃機2機が日本海の公海上でパトロール飛行を実施したと発表した。 2022年12月14日, Sputnik 日本
2022-12-14T19:25+0900
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国防省によると、飛行時間は7時間超で、Su-30SM戦闘機とSu-35S戦闘機が随伴飛行した。同省は、長距離機は北極海、北大西洋、黒海、バルト海、太平洋の公海上を定期的に飛行しており、その際は空域の使用に関する国際規則を厳守していると指摘した。ロシア航空宇宙軍のTu-95MSは10月、太平洋、ベーリング海、オホーツク海の上空でパトロール飛行を実施した。関連記事
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ロシアの戦略爆撃機Tu-95MS、日本海上空でパトロール飛行を実施
ロシア国防省は14日、ロシア航空宇宙軍のTu-95MS戦略爆撃機2機が日本海の公海上でパトロール飛行を実施したと発表した。
国防省によると、飛行時間は7時間超で、Su-30SM戦闘機とSu-35S戦闘機が随伴飛行した。
同省は、長距離機は北極海、北大西洋、黒海、バルト海、太平洋の公海上を定期的に飛行しており、その際は空域の使用に関する国際規則を厳守していると指摘した。
ロシア航空宇宙軍のTu-95MSは10月、太平洋、ベーリング海、オホーツク海の上空でパトロール飛行を実施した。