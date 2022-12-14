https://sputniknews.jp/20221214/tu-95ms-14246782.html

ロシアの戦略爆撃機Tu-95MS、日本海上空でパトロール飛行を実施

ロシアの戦略爆撃機Tu-95MS、日本海上空でパトロール飛行を実施

ロシア国防省は14日、ロシア航空宇宙軍のTu-95MS戦略爆撃機2機が日本海の公海上でパトロール飛行を実施したと発表した。 2022年12月14日, Sputnik 日本

2022-12-14T19:25+0900

2022-12-14T19:25+0900

2022-12-14T19:25+0900

ロシア

軍事

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/08/13/7707797_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_ebedae7d237c8b17f8a77a1fc4cd3e2a.jpg

国防省によると、飛行時間は7時間超で、Su-30SM戦闘機とSu-35S戦闘機が随伴飛行した。同省は、長距離機は北極海、北大西洋、黒海、バルト海、太平洋の公海上を定期的に飛行しており、その際は空域の使用に関する国際規則を厳守していると指摘した。ロシア航空宇宙軍のTu-95MSは10月、太平洋、ベーリング海、オホーツク海の上空でパトロール飛行を実施した。関連記事

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 軍事