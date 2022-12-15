https://sputniknews.jp/20221215/14255840.html
沈没事故の行方不明者捜索を継続 松野氏「気象が許す限り」
沈没事故の行方不明者捜索を継続 松野氏「気象が許す限り」
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、知床観光船沈没事故の行方不明者６人の捜索を続ける考えを示した。「家族のご意見も踏まえ、気象条件が許す限り、巡視船艇や航空機による捜索を継続する」と述べた。 2022年12月15日, Sputnik 日本
2022-12-15T13:25+0900
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事故の再発防止に向けた政府の対応に関しては「二度と今回のような痛ましい事故を起こさないよう、しっかり取り組む」と語った。(c)KYODONEWS
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沈没事故の行方不明者捜索を継続 松野氏「気象が許す限り」
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、知床観光船沈没事故の行方不明者６人の捜索を続ける考えを示した。「家族のご意見も踏まえ、気象条件が許す限り、巡視船艇や航空機による捜索を継続する」と述べた。
事故の再発防止に向けた政府の対応に関しては「二度と今回のような痛ましい事故を起こさないよう、しっかり取り組む」と語った。