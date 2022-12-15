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台湾沖でM6.2の地震
台湾沖でM6.2の地震
台湾沖でマグニチュード（M）6.2の地震があった。 2022年12月15日, Sputnik 日本
2022-12-15T13:25+0900
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台湾の中央気象局（CWB）によると、地震が発生したのは現地時間15日12時03分（日本時間13時03分）、地震の規模はM6.2、震源地は台湾東部の花蓮市から南東に29キロ、震源の深さは5,7キロ。負傷者や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。
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台湾沖でM6.2の地震
2022年12月15日, 13:25 (更新: 2022年12月15日, 13:48)
台湾沖でマグニチュード（M）6.2の地震があった。
台湾の中央気象局（CWB）によると、地震
が発生したのは現地時間15日12時03分（日本時間13時03分）、地震の規模はM6.2、震源地は台湾東部の花蓮市から南東に29キロ、震源の深さは5,7キロ。
負傷者や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。