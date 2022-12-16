https://sputniknews.jp/20221216/14280643.html
中国 エアバスとボーイングに対抗できるライバルが登場
中国 エアバスとボーイングに対抗できるライバルが登場
ボーイング737、エアバスA320 に競合できる中国の新型旅客機C919が9月末に大量生産の許可証を取得。設計は民間航空機製造会社の「中国商用飛機」（Comac）。 2022年12月16日, Sputnik 日本
2022-12-16T21:21+0900
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中国が開発の新型中距離旅客機「C919」と、それに匹敵する水準のロシア、米国、欧州、ブラジルが保有の旅客機を一挙に比較したインフォグラフィックをスプートニクが公開。
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中国 エアバスとボーイングに対抗できるライバルが登場
ボーイング737、エアバスA320 に競合できる中国の新型旅客機C919が9月末に大量生産の許可証を取得。設計は民間航空機製造会社の「中国商用飛機」（Comac）。
中国が開発の新型中距離旅客機「C919
」と、それに匹敵する水準のロシア、米国、欧州、ブラジルが保有の旅客機を一挙に比較したインフォグラフィックをスプートニクが公開。