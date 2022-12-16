日本
https://sputniknews.jp/20221216/14280643.html
中国　エアバスとボーイングに対抗できるライバルが登場
中国　エアバスとボーイングに対抗できるライバルが登場
ボーイング737、エアバスA320 に競合できる中国の新型旅客機C919が9月末に大量生産の許可証を取得。設計は民間航空機製造会社の「中国商用飛機」（Comac）。 2022年12月16日, Sputnik 日本
2022-12-16T21:21+0900
2022-12-16T21:21+0900
中国
インフォグラフィック
飛行機
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/10/14281519_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_690f0205b95e5a4cb6128e92460dfef4.png
中国が開発の新型中距離旅客機「C919」と、それに匹敵する水準のロシア、米国、欧州、ブラジルが保有の旅客機を一挙に比較したインフォグラフィックをスプートニクが公開。
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/10/14281519_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bdd01a63f762c07093f3926f8f3d99b8.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
中国, инфографика, インフォグラフィック, 飛行機
中国, инфографика, インフォグラフィック, 飛行機

中国　エアバスとボーイングに対抗できるライバルが登場

2022年12月16日, 21:21
ボーイング737、エアバスA320 に競合できる中国の新型旅客機C919が9月末に大量生産の許可証を取得。設計は民間航空機製造会社の「中国商用飛機」（Comac）。
中国が開発の新型中距離旅客機「C919」と、それに匹敵する水準のロシア、米国、欧州、ブラジルが保有の旅客機を一挙に比較したインフォグラフィックをスプートニクが公開。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала