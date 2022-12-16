https://sputniknews.jp/20221216/2789-14271797.html
27年度防衛費は8.9兆円程度＝岸田首相
27年度防衛費は8.9兆円程度＝岸田首相
岸田文雄首相は16日、首相官邸で開かれた政府与党政策懇談会で、2027年度の防衛費を「8兆9000億円程度」とする考えを示した。毎日新聞が報じた。 2022年12月16日, Sputnik 日本
2022-12-16T12:47+0900
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首相は防衛力の強化に向け、2027年度に防衛費と関連経費の合計を現在の国内総生産（GDP）比2％とする方針を示している。2022年度のGDPを基準にした場合、2％は約11兆円となる見通し。政府は8兆9000億円程度の防衛費と、海上保安庁などの予算を合算し、約11兆円を確保する模様。関連ニュース
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27年度防衛費は8.9兆円程度＝岸田首相
岸田文雄首相は16日、首相官邸で開かれた政府与党政策懇談会で、2027年度の防衛費を「8兆9000億円程度」とする考えを示した。毎日新聞が報じた。
首相は防衛力の強化に向け、2027年度に防衛費と関連経費の合計を現在の国内総生産（GDP）比2％とする方針を示している。2022年度のGDPを基準にした場合、2％は約11兆円となる見通し。
政府は8兆9000億円程度の防衛費と、海上保安庁などの予算を合算し、約11兆円を確保する模様。