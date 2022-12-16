日本
https://sputniknews.jp/20221216/eu-14271177.html
EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与
EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与
欧州連合（EU）主要国はブリュッセルで開かれたEUのサミットでボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与することを公式に宣言した。サミット後に公開された文書で明らかになった。 2022年12月16日, Sputnik 日本
2022-12-16T10:44+0900
2022-12-16T10:44+0900
政治
欧州連合
欧州
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/180/37/1803719_0:141:2001:1266_1920x0_80_0_0_17cac3336d89d63f4e16269a708e97e5.jpg
EU加盟国は12月13日、ボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与する提案をしており、欧州理事会はこれを正式に承認した。この提案はサミットで、加盟各国の承認が必要となっていた。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/180/37/1803719_0:0:1999:1499_1920x0_80_0_0_667a97bb3036a2189d481c562300ce31.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
政治, 欧州連合, 欧州
政治, 欧州連合, 欧州

EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与

2022年12月16日, 10:44
© AP Photo / Yves LoggheEU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与
EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与 - Sputnik 日本, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Yves Logghe
欧州連合（EU）主要国はブリュッセルで開かれたEUのサミットでボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与することを公式に宣言した。サミット後に公開された文書で明らかになった。
EU加盟国は12月13日、ボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与する提案をしており、欧州理事会はこれを正式に承認した。この提案はサミットで、加盟各国の承認が必要となっていた。
関連ニュース
ウクライナのEU早期加盟は誰の利益にもならない＝仏首相
ウクライナが加盟候補国となり、欧州は強くなる＝ゼレンスキー大統領
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала