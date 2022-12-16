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EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与
EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与
欧州連合（EU）主要国はブリュッセルで開かれたEUのサミットでボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与することを公式に宣言した。サミット後に公開された文書で明らかになった。 2022年12月16日, Sputnik 日本
2022-12-16T10:44+0900
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EU加盟国は12月13日、ボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与する提案をしており、欧州理事会はこれを正式に承認した。この提案はサミットで、加盟各国の承認が必要となっていた。関連ニュース
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EU、ボスニア・ヘルツゴビナに加盟国候補国のステータスを付与
欧州連合（EU）主要国はブリュッセルで開かれたEUのサミットでボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与することを公式に宣言した。サミット後に公開された文書で明らかになった。
EU加盟国は12月13日、ボスニア・ヘルツェゴビナに加盟候補国のステータスを付与する提案をしており、欧州理事会はこれを正式に承認した。この提案はサミットで、加盟各国の承認が必要となっていた。