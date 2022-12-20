https://sputniknews.jp/20221220/--14324218.html

沖縄知事「自衛隊増強で負担増」 全国分担求める、安保関連文書

沖縄知事「自衛隊増強で負担増」 全国分担求める、安保関連文書

沖縄県の玉城デニー知事は20日、政府が南西諸島防衛のため、沖縄の自衛隊部隊の増強を安全保障関連3文書に明記したことに関し「自衛隊の増強はさらなる基地負担増に他ならない」と指摘、負担は全国で分担すべきとの考えを強調した。 2022年12月20日, Sputnik 日本

2022-12-20T20:50+0900

2022-12-20T20:50+0900

2022-12-20T20:50+0900

国内

沖縄

米国

日米関係

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/14/14324422_0:408:2914:2047_1920x0_80_0_0_b244118ea56f505a1b65832d21e62cd8.jpg

玉城氏は報道各社の取材に、在日米軍専用施設面積の約7割が沖縄に集中する現状は異常であるとの認識を改めて示し、「沖縄に米軍も自衛隊も置くのが当たり前だという議論は不合理だ」と述べた。「沖縄だけが日米の安全保障を担えばいいという方向性は正しくない」とも話した。(c)KYODONEWS

国内

沖縄

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 沖縄, 米国, 日米関係