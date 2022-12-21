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米カリフォルニア州の地震 少なくとも2人死亡、11人が負傷
米カリフォルニア州の地震 少なくとも2人死亡、11人が負傷
米カリフォルニア州で20日に発生したマグニチュード（M）6.4の地震により、少なくとも2人が死亡、11人が負傷した。CNNが報じている。 2022年12月21日, Sputnik 日本
2022-12-21T08:50+0900
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2022-12-21T09:02+0900
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CNNの報道によると「カリフォルニア州北部で発生したM6.4の地震により、2名が死亡、11名が負傷した。」米国の停電状況を伝えるpoweroutage.usによると、地震により、現地時間20日13時（日本時間21日6時）の時点で、カリフォルニア州ハンボルト郡では7万世帯近くが停電に見舞われた。カリフォルニア沿岸部では、M6.4の地震が発生した後、M4.6程度の小規模の地震が30回以上観測されたという。
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米カリフォルニア州の地震 少なくとも2人死亡、11人が負傷
2022年12月21日, 08:50 (更新: 2022年12月21日, 09:02)
米カリフォルニア州で20日に発生したマグニチュード（M）6.4の地震により、少なくとも2人が死亡、11人が負傷した。CNNが報じている。
CNNの報道
によると「カリフォルニア州北部で発生したM6.4の地震
により、2名が死亡、11名が負傷した。」
米国の停電状況を伝えるpoweroutage.usによると、地震により、現地時間20日13時（日本時間21日6時）の時点で、カリフォルニア州ハンボルト郡では7万世帯近くが停電に見舞われた。
カリフォルニア沿岸部では、M6.4の地震が発生した後、M4.6程度の小規模の地震が30回以上観測されたという。