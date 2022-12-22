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ゼレンスキー大統領が6兆円相当の追加支援を米議会に呼び掛け、「国際安全保障の強化に使う」
https://sputniknews.jp/20221222/14345593.html
首相、与党実務者を慰労　「今後の安保にさらなる力を」
首相、与党実務者を慰労　「今後の安保にさらなる力を」
岸田文雄首相は２１日夜、国家安全保障戦略など３文書改定に関わった自民、公明両党の実務者らと東京都内の中国料理店で懇談し、慰労した。 2022年12月22日, Sputnik 日本
2022-12-22T10:25+0900
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首相は「今後の日本の安全保障のために、さらなるお力をいただきたい」と呼びかけた。自民党の小野寺五典安全保障調査会長が記者団に明らかにした。会食には国家安全保障局や外務、防衛両省の幹部らも参加した。(c)KYODONEWS
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岸田文雄, 日米関係, 政治
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首相、与党実務者を慰労　「今後の安保にさらなる力を」

2022年12月22日, 10:25
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi首相、与党実務者を慰労　「今後の安保にさらなる力を」
首相、与党実務者を慰労　「今後の安保にさらなる力を」 - Sputnik 日本, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
岸田文雄首相は２１日夜、国家安全保障戦略など３文書改定に関わった自民、公明両党の実務者らと東京都内の中国料理店で懇談し、慰労した。
首相は「今後の日本の安全保障のために、さらなるお力をいただきたい」と呼びかけた。自民党の小野寺五典安全保障調査会長が記者団に明らかにした。
会食には国家安全保障局や外務、防衛両省の幹部らも参加した。
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