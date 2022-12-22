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フィギュア全日本選手権、優勝候補の三浦・木原組が飛行機の遅延で欠場
フィギュア全日本選手権、優勝候補の三浦・木原組が飛行機の遅延で欠場
22日から大阪府門真市で始まるフィギュアスケートの全日本選手権で、ペアの三浦璃来選手と木原龍一選手の欠場が決まった。NHKが報じた。 2022年12月22日, Sputnik 日本
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日本スケート連盟によると、拠点のカナダからの移動が飛行機の遅延で大幅に遅れたほか、ロストバゲージがあったという。2人は日本勢のペアとしては初めてグランプリファイナルで優勝するなど、大きく躍進し、全日本選手権には3年ぶりに出場する予定だった。
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フィギュア全日本選手権、優勝候補の三浦・木原組が飛行機の遅延で欠場
2022年12月22日, 12:14 (更新: 2022年12月22日, 13:00)
22日から大阪府門真市で始まるフィギュアスケートの全日本選手権で、ペアの三浦璃来選手と木原龍一選手の欠場が決まった。NHKが報じた。
日本スケート連盟によると、拠点のカナダからの移動が飛行機の遅延で大幅に遅れたほか、ロストバゲージがあったという。
2人は日本勢のペアとしては初めてグランプリファイナルで優勝するなど、大きく躍進し、全日本選手権には3年ぶりに出場する予定だった。