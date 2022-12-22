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日本 薗浦元衆議院議員と元秘書を略式起訴

日本 薗浦元衆議院議員と元秘書を略式起訴

東京地検特捜部は22日、前日に議員を辞職した自民党の薗浦健太郎・前衆議院議員が代表を務める政治団体が、収支報告書に政治資金パーティーの収入などを少なく記載していた件をめぐり、薗浦氏と元公設第1秘書、元政策秘書の合計3人を政治資金規正法違反で東京簡易裁判所に略式起訴した。NHKが報じている。 2022年12月22日, Sputnik 日本

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薗浦氏をめぐっては、関連する政治団体が政治資金パーティーの収入約4000万円少なく記載した疑いが持たれている。薗浦氏は21日に議員を辞職するとともに、自民党を離党した。薗浦氏とともに略式起訴されたのは、関連団体の会計責任者だった大谷勇人・元公設第1秘書と、佐藤尚志・元政策秘書。今後、薗浦氏に対して罰金刑が確定すれば、同氏は原則として5年間公民権が停止される。

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