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日本　防衛費膨張6.8兆円、過去最大 反撃力、長射程弾量産へ
日本　防衛費膨張6.8兆円、過去最大 反撃力、長射程弾量産へ
政府は23日、2023年度の防衛費について、過去最大の6兆8219億円（米軍再編経費などを含む）と決めた。22年度当初の約5兆4千億円の1.2倍超。 2022年12月23日, Sputnik 日本
2022-12-23T18:19+0900
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国家安全保障戦略に反撃能力（敵基地攻撃能力）を明記したことを踏まえ、長射程ミサイルの取得など関連費用に計約1.4兆円（契約ベース、以下同）を計上し、量産体制を整える。自衛艦や施設整備の財源として、建設国債で4343億円を確保。膨張予算に、軍拡競争への懸念は拭えない。岸田文雄首相が掲げる抜本的な防衛力強化に向け、政府は今後5年間の防衛費を約43兆円と決定しており、23年度は初年度に当たる。(c)KYODONEWS
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日本　防衛費膨張6.8兆円、過去最大 反撃力、長射程弾量産へ

2022年12月23日, 18:19
CC BY-SA 4.0 / Tsu / Soridaijinkantei総理大臣官邸
総理大臣官邸 - Sputnik 日本, 1920, 23.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Tsu / Soridaijinkantei
政府は23日、2023年度の防衛費について、過去最大の6兆8219億円（米軍再編経費などを含む）と決めた。22年度当初の約5兆4千億円の1.2倍超。
国家安全保障戦略に反撃能力（敵基地攻撃能力）を明記したことを踏まえ、長射程ミサイルの取得など関連費用に計約1.4兆円（契約ベース、以下同）を計上し、量産体制を整える。
自衛艦や施設整備の財源として、建設国債で4343億円を確保。膨張予算に、軍拡競争への懸念は拭えない。岸田文雄首相が掲げる抜本的な防衛力強化に向け、政府は今後5年間の防衛費を約43兆円と決定しており、23年度は初年度に当たる。
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