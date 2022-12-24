https://sputniknews.jp/20221224/13-14375466.html
露ケメロボ州の老人ホームで火災、13人死亡＝露非常事態庁
露ケメロボ州の老人ホームで火災、13人死亡＝露非常事態庁
ロシア南西部のケメロボ州にある老人ホームで火災が発生し、13人が少なくとも死亡した。露非常事態庁が発表した。 2022年12月24日, Sputnik 日本
2022-12-24T08:25+0900
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ロシア
災害・事故・事件
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報道によると、消火活動は現在も続いているという。非常事態庁によると、老人ホームは無許可だったとのこと。13人がこの火災で死亡したほか、2人が重体で病院に搬送された。火災面積は180平方メートルに広がっている。関連ニュース
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露ケメロボ州の老人ホームで火災、13人死亡＝露非常事態庁
ロシア南西部のケメロボ州にある老人ホームで火災が発生し、13人が少なくとも死亡した。露非常事態庁が発表した。
非常事態庁によると、老人ホームは無許可だったとのこと。13人がこの火災で死亡したほか、2人が重体で病院に搬送された。火災面積は180平方メートルに広がっている。