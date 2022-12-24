https://sputniknews.jp/20221224/13-14375466.html

露ケメロボ州の老人ホームで火災、13人死亡＝露非常事態庁

露ケメロボ州の老人ホームで火災、13人死亡＝露非常事態庁

ロシア南西部のケメロボ州にある老人ホームで火災が発生し、13人が少なくとも死亡した。露非常事態庁が発表した。 2022年12月24日, Sputnik 日本

2022-12-24T08:25+0900

2022-12-24T08:25+0900

2022-12-24T08:25+0900

ロシア

災害・事故・事件

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/656/61/6566158_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_3c69d7b4e9766731d41a026e504d25b3.jpg

報道によると、消火活動は現在も続いているという。非常事態庁によると、老人ホームは無許可だったとのこと。13人がこの火災で死亡したほか、2人が重体で病院に搬送された。火災面積は180平方メートルに広がっている。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 災害・事故・事件