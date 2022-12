オーストリア西部で10人のスキー客が雪崩事故に遭遇、捜索活動続く

Drama in #Vorarlberg – Circa 10 wintersporters bedolven door een lawine. De lawine ontstond rond 15.00 uur in het gebied van Trittkopf (2720 meter). De reddingsoperatie, onder meer met helikopters, is in volle gang. De Flexenstraße (L198) is afgesloten tussen Zürs en Alpe Rauz. pic.twitter.com/og8sdBnBof