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旧統一教会 - Sputnik 日本, 1920, 25.08.2022
日本の政治家と旧統一教会のつながり
安倍晋三氏の銃撃事件後、自民党を中心に日本の政界と旧統一教会（世界平和統一家庭連合に改称）の癒着の事実が暴露され、比例して内閣支持率は過去最低を更新。岸田首相は「質問権」を行使した調査の実施を指示、日本司法支援センター内には新設部署まで登場。支持統一教会は韓国で創設された新興宗教団体。一連の諸国には破壊的な全体主義的カルト教団とみなされている。
https://sputniknews.jp/20221226/14396993.html
脅しての宗教強制は「虐待」　２世対応で厚労省、留意点を整理
脅しての宗教強制は「虐待」　２世対応で厚労省、留意点を整理
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題に絡み、厚生労働省が作成を進める宗教２世への虐待対応の留意点を整理する文書で、「地獄に落ちる」などと脅して宗教活動を強制するのは心理的虐待に該当すると明示することが２６日、関係者への取材で分かった。文書は自治体向けに近く通知する。 2022年12月26日, Sputnik 日本
2022-12-26T13:25+0900
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日本の政治家と旧統一教会のつながり
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厚労省は１０月、信仰が理由でも児童虐待防止法に定義される暴行などの行為は虐待に該当するとの考え方をまとめた通知を自治体に発出。児童相談所などが信仰を理由に消極的な判断をしないよう、留意点をＱ＆Ａ方式で整理する文書の作成も進めた。(c)KYODONEWS
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脅しての宗教強制は「虐待」　２世対応で厚労省、留意点を整理

2022年12月26日, 13:25
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi脅しての宗教強制は「虐待」　２世対応で厚労省、留意点を整理
脅しての宗教強制は「虐待」　２世対応で厚労省、留意点を整理 - Sputnik 日本, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題に絡み、厚生労働省が作成を進める宗教２世への虐待対応の留意点を整理する文書で、「地獄に落ちる」などと脅して宗教活動を強制するのは心理的虐待に該当すると明示することが２６日、関係者への取材で分かった。文書は自治体向けに近く通知する。
厚労省は１０月、信仰が理由でも児童虐待防止法に定義される暴行などの行為は虐待に該当するとの考え方をまとめた通知を自治体に発出。児童相談所などが信仰を理由に消極的な判断をしないよう、留意点をＱ＆Ａ方式で整理する文書の作成も進めた。
(c)KYODONEWS
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