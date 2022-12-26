https://sputniknews.jp/20221226/14396993.html
脅しての宗教強制は「虐待」 ２世対応で厚労省、留意点を整理
脅しての宗教強制は「虐待」 ２世対応で厚労省、留意点を整理
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題に絡み、厚生労働省が作成を進める宗教２世への虐待対応の留意点を整理する文書で、「地獄に落ちる」などと脅して宗教活動を強制するのは心理的虐待に該当すると明示することが２６日、関係者への取材で分かった。文書は自治体向けに近く通知する。 2022年12月26日, Sputnik 日本
2022-12-26T13:25+0900
2022-12-26T13:25+0900
2022-12-26T13:25+0900
日本の政治家と旧統一教会のつながり
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/13/14313235_0:181:3079:1912_1920x0_80_0_0_72cf8c71fe7d2cab27792ff0241e89a5.jpg
厚労省は１０月、信仰が理由でも児童虐待防止法に定義される暴行などの行為は虐待に該当するとの考え方をまとめた通知を自治体に発出。児童相談所などが信仰を理由に消極的な判断をしないよう、留意点をＱ＆Ａ方式で整理する文書の作成も進めた。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/13/14313235_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_69244e81b35f8b43ba7dd18e619fade5.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内
脅しての宗教強制は「虐待」 ２世対応で厚労省、留意点を整理
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題に絡み、厚生労働省が作成を進める宗教２世への虐待対応の留意点を整理する文書で、「地獄に落ちる」などと脅して宗教活動を強制するのは心理的虐待に該当すると明示することが２６日、関係者への取材で分かった。文書は自治体向けに近く通知する。
厚労省は１０月、信仰が理由でも児童虐待防止法に定義される暴行などの行為は虐待に該当するとの考え方をまとめた通知を自治体に発出。児童相談所などが信仰を理由に消極的な判断をしないよう、留意点をＱ＆Ａ方式で整理する文書の作成も進めた。