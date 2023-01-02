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卯年生まれの著名人
卯年生まれの著名人
2023年は卯年（うさぎ年）。スプートニクでは今回、うさぎ年生まれの世界の著名人をご紹介します。 2023年1月2日, Sputnik 日本
2023-01-02T16:00+0900
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卯年生まれの著名人
2023年は卯年（うさぎ年）。スプートニクでは今回、うさぎ年生まれの世界の著名人をご紹介します。
© AP Photo / Leo Correa
米国の歌手・俳優、ファーギーさん（1975年生まれ）
米国の歌手・俳優、ファーギーさん（1975年生まれ）
© AFP 2022 / Justin Tallis
米国の俳優、ジョニー・デップさん（1963年生まれ）
米国の俳優、ジョニー・デップさん（1963年生まれ）
© AP Photo / Bruna Prado
アルゼンチンのサッカー選手、リオネル・メッシさん（1987年生まれ）
アルゼンチンのサッカー選手、リオネル・メッシさん（1987年生まれ）
© Sputnik
ドイツの理論物理学者、アルベルト・アインシュタインさん（1879年生まれ、1973年没）
ドイツの理論物理学者、アルベルト・アインシュタインさん（1879年生まれ、1973年没）
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
米国の俳優、アンジェリーナ・ジョリーさん（1975年生まれ）
米国の俳優、アンジェリーナ・ジョリーさん（1975年生まれ）
© AFP 2022 / Jon Levy
米国のファッションデザイナー、ラルフ・ローレンさん（1939年生まれ）
米国のファッションデザイナー、ラルフ・ローレンさん（1939年生まれ）
© Sputnik / Alexey Filippov / メディアバンクへ移行
ロシアのフィギュアスケート選手、エフゲニア・メドベージェワ（1999年生まれ）
ロシアのフィギュアスケート選手、エフゲニア・メドベージェワ（1999年生まれ）
© AFP 2022 / Stefan Wallgren
コロンビアの作家、ガブリエル・ガルシア＝マルケスさん（1927年生まれ、2014年没）
コロンビアの作家、ガブリエル・ガルシア＝マルケスさん（1927年生まれ、2014年没）
© Sputnik / Alexey Filippov / メディアバンクへ移行
セルビアのプロテニス選手、ノバク・ジョコビッチさん（1987年生まれ）
セルビアのプロテニス選手、ノバク・ジョコビッチさん（1987年生まれ）
© AFP 2022 / Eric Schwab
フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフさん（1915年生まれ、1963年没）
フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフさん（1915年生まれ、1963年没）
© Sputnik / Stringer / メディアバンクへ移行
ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相（1963年生まれ）
ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相（1963年生まれ）
© AFP 2022 / STF
スウェーデンの女優、イングリッド・バーグマンさん（1915年生まれ、1982年没）
スウェーデンの女優、イングリッド・バーグマンさん（1915年生まれ、1982年没）
© AFP 2022 / HO/Iranian Supreme Leader's Website
イランの最高指導者、アリ・ハメネイ師（1939年生まれ）
イランの最高指導者、アリ・ハメネイ師（1939年生まれ）
© AFP 2022 / Suzanne Cordeiro
スペインの歌手、エンリケ・イグレシアスさん（1975年生まれ）
スペインの歌手、エンリケ・イグレシアスさん（1975年生まれ）
© AP Photo / Mark J.Terrill
米国の歌手、ホイットニー・ヒューストンさん（1963年生まれ、2012年没）
米国の歌手、ホイットニー・ヒューストンさん（1963年生まれ、2012年没）