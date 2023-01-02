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卯年生まれの著名人
卯年生まれの著名人
2023年は卯年（うさぎ年）。スプートニクでは今回、うさぎ年生まれの世界の著名人をご紹介します。 2023年1月2日, Sputnik 日本
2023-01-02T16:00+0900
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卯年生まれの著名人

2023年1月2日, 16:00
2023年は卯年（うさぎ年）。スプートニクでは今回、うさぎ年生まれの世界の著名人をご紹介します。
© AP Photo / Leo Correa

米国の歌手・俳優、ファーギーさん（1975年生まれ）

米国の歌手・俳優、ファーギーさん（1975年生まれ） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Leo Correa

米国の歌手・俳優、ファーギーさん（1975年生まれ）

© AFP 2022 / Justin Tallis

米国の俳優、ジョニー・デップさん（1963年生まれ）

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© AFP 2022 / Justin Tallis

米国の俳優、ジョニー・デップさん（1963年生まれ）

© AP Photo / Bruna Prado

アルゼンチンのサッカー選手、リオネル・メッシさん（1987年生まれ）

アルゼンチンのサッカー選手、リオネル・メッシさん（1987年生まれ） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Bruna Prado

アルゼンチンのサッカー選手、リオネル・メッシさん（1987年生まれ）

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ドイツの理論物理学者、アルベルト・アインシュタインさん（1879年生まれ、1973年没）

ドイツの理論物理学者、アルベルト・アインシュタインさん（1879年生まれ、1973年没） - Sputnik 日本
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ドイツの理論物理学者、アルベルト・アインシュタインさん（1879年生まれ、1973年没）

© AFP 2022 / Tiziana Fabi

米国の俳優、アンジェリーナ・ジョリーさん（1975年生まれ）

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© AFP 2022 / Tiziana Fabi

米国の俳優、アンジェリーナ・ジョリーさん（1975年生まれ）

© AFP 2022 / Jon Levy

米国のファッションデザイナー、ラルフ・ローレンさん（1939年生まれ）

米国のファッションデザイナー、ラルフ・ローレンさん（1939年生まれ） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Jon Levy

米国のファッションデザイナー、ラルフ・ローレンさん（1939年生まれ）

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ロシアのフィギュアスケート選手、エフゲニア・メドベージェワ（1999年生まれ）

ロシアのフィギュアスケート選手、エフゲニア・メドベージェワ（1999年生まれ） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Alexey Filippov
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ロシアのフィギュアスケート選手、エフゲニア・メドベージェワ（1999年生まれ）

© AFP 2022 / Stefan Wallgren

コロンビアの作家、ガブリエル・ガルシア＝マルケスさん（1927年生まれ、2014年没）

コロンビアの作家、ガブリエル・ガルシア＝マルケスさん（1927年生まれ、2014年没） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Stefan Wallgren

コロンビアの作家、ガブリエル・ガルシア＝マルケスさん（1927年生まれ、2014年没）

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セルビアのプロテニス選手、ノバク・ジョコビッチさん（1987年生まれ）

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© Sputnik / Alexey Filippov
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セルビアのプロテニス選手、ノバク・ジョコビッチさん（1987年生まれ）

© AFP 2022 / Eric Schwab

フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフさん（1915年生まれ、1963年没）

フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフさん（1915年生まれ、1963年没） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Eric Schwab

フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフさん（1915年生まれ、1963年没）

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ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相（1963年生まれ）

ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相（1963年生まれ） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Stringer
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ハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相（1963年生まれ）

© AFP 2022 / STF

スウェーデンの女優、イングリッド・バーグマンさん（1915年生まれ、1982年没）

スウェーデンの女優、イングリッド・バーグマンさん（1915年生まれ、1982年没） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / STF

スウェーデンの女優、イングリッド・バーグマンさん（1915年生まれ、1982年没）

© AFP 2022 / HO/Iranian Supreme Leader's Website

イランの最高指導者、アリ・ハメネイ師（1939年生まれ）

イランの最高指導者、アリ・ハメネイ師（1939年生まれ） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / HO/Iranian Supreme Leader's Website

イランの最高指導者、アリ・ハメネイ師（1939年生まれ）

© AFP 2022 / Suzanne Cordeiro

スペインの歌手、エンリケ・イグレシアスさん（1975年生まれ）

スペインの歌手、エンリケ・イグレシアスさん（1975年生まれ） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Suzanne Cordeiro

スペインの歌手、エンリケ・イグレシアスさん（1975年生まれ）

© AP Photo / Mark J.Terrill

米国の歌手、ホイットニー・ヒューストンさん（1963年生まれ、2012年没）

米国の歌手、ホイットニー・ヒューストンさん（1963年生まれ、2012年没） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Mark J.Terrill

米国の歌手、ホイットニー・ヒューストンさん（1963年生まれ、2012年没）

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