日本
https://sputniknews.jp/20230102/700-14458192.html
フランス　大晦日の暴動で約700台の車が燃やされる　これでも減少傾向
フランス　大晦日の暴動で約700台の車が燃やされる　これでも減少傾向
フランスでは大晦日、暴動により490人が拘束され、690台の車が燃やされた。同国の内務省が発表した。 2023年1月2日, Sputnik 日本
2023-01-02T08:14+0900
2023-01-02T08:50+0900
フランス
社会
災害・事故・事件
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/01/02/14458360_0:0:1811:1018_1920x0_80_0_0_4a76ccfef383a3971b8c8867e078302e.jpg
フランスのジェラルド・ダルマナン内相は、自身のツイッターに声明を掲載。「690台の車が燃やされた。警察官と憲兵は490人を拘束した。2022年は大晦日に燃やされた車の数が最も少なかった一方、逮捕者は最も多い年となった」と述べられている。声明によると、フランスでは大晦日、9万人の警察官と憲兵が配備された。また、警察官側の負傷も多数報告された。フランスでは毎年、大晦日に暴動が発生している。2021年の大晦日には治安を乱す行為を行ったとして441人が拘束され、874台の車が燃やされた。2018年の大晦日には1316台の車が燃やされたこともあり、近年は減少傾向にあると指摘されている。関連ニュース
フランス
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/01/02/14458360_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_ad11c06d7eb063e1fa104f253507db4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
フランス, 社会, 災害・事故・事件, 国際
フランス, 社会, 災害・事故・事件, 国際

フランス　大晦日の暴動で約700台の車が燃やされる　これでも減少傾向

2023年1月2日, 08:14 (更新: 2023年1月2日, 08:50)
© Sputnik / Irina Kalashnikova / メディアバンクへ移行フランス　大晦日の暴動で約700台の車が燃やされる　これでも減少傾向
フランス　大晦日の暴動で約700台の車が燃やされる　これでも減少傾向 - Sputnik 日本, 1920, 02.01.2023
© Sputnik / Irina Kalashnikova
/
メディアバンクへ移行
フランスでは大晦日、暴動により490人が拘束され、690台の車が燃やされた。同国の内務省が発表した。
フランスのジェラルド・ダルマナン内相は、自身のツイッターに声明を掲載。「690台の車が燃やされた。警察官と憲兵は490人を拘束した。2022年は大晦日に燃やされた車の数が最も少なかった一方、逮捕者は最も多い年となった」と述べられている。
声明によると、フランスでは大晦日、9万人の警察官と憲兵が配備された。また、警察官側の負傷も多数報告された。
フランスでは毎年、大晦日に暴動が発生している。2021年の大晦日には治安を乱す行為を行ったとして441人が拘束され、874台の車が燃やされた。2018年の大晦日には1316台の車が燃やされたこともあり、近年は減少傾向にあると指摘されている。
関連ニュース
悲劇の年越し　ポーランド、花火で2人死亡　レバノンでは「祝砲」で飛行機損傷
アフリカ・ウガンダ　年越しの花火で群集事故　死者も
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала