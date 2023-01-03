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イスラエル空軍によるシリア首都の空爆、死者が6人に拡大
イスラエル空軍によるシリア首都の空爆、死者が6人に拡大
イスラエル空軍はゴラン高原側からシリア領に空爆を行い、これによりシリア兵6名が死亡した。 2023年1月3日, Sputnik 日本
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空爆は現地時間の1月2日午前2時頃（日本時間9時頃）に行われた。空爆ではイスラエル空軍のF16戦闘機4機が出撃し、ゴラン高原側からシリア領に侵入することなく巡航ミサイルによって首都ダマスカスの国際空港に空爆を加えた。この結果、シリア兵6人が死亡したほか、3人が負傷した。その他、北西部イドリブ県の非武装地域では反政府組織「アル＝ヌスラ戦線」（ロシアでテロ組織に指定）から7回に渡って砲撃が行われた。シリア外務省はこの攻撃を受け、シリア領への空爆はシリア及びその国民に対する直接的攻撃の延長にあたるとしてイスラエル政府を非難している。関連ニュース
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イスラエル空軍によるシリア首都の空爆、死者が6人に拡大

2023年1月3日, 08:12 (更新: 2023年1月3日, 08:16)
© AFP 2022 / Jack Guesイスラエル空軍によるシリア首都の空爆、死者が6人に拡大
イスラエル空軍によるシリア首都の空爆、死者が6人に拡大 - Sputnik 日本, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Jack Gues
イスラエル空軍はゴラン高原側からシリア領に空爆を行い、これによりシリア兵6名が死亡した。
空爆は現地時間の1月2日午前2時頃（日本時間9時頃）に行われた。空爆ではイスラエル空軍のF16戦闘機4機が出撃し、ゴラン高原側からシリア領に侵入することなく巡航ミサイルによって首都ダマスカスの国際空港に空爆を加えた。この結果、シリア兵6人が死亡したほか、3人が負傷した。
その他、北西部イドリブ県の非武装地域では反政府組織「アル＝ヌスラ戦線」（ロシアでテロ組織に指定）から7回に渡って砲撃が行われた。
シリア外務省はこの攻撃を受け、シリア領への空爆はシリア及びその国民に対する直接的攻撃の延長にあたるとしてイスラエル政府を非難している。
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